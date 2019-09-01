Сирия, 1 сентября. Сотрудники ЦПВС организовали доставку гумпомощи в Дейр-эз-Зор. Взрыв остатков боеприпасов боевиков на севере Хамы привел к гибели трех человек. Израиль отрицает потери в результате стычек с «Хезболлой» у границы с Ливаном, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили новую партию подкреплений на запад Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух сирийских солдат в городе Аль-Мухасан в Дейр-эз-Зоре.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ): по неподтвержденным сведениям, понесли потери в результате ответных ударов «Хезболлы» на границе с Ливаном.

ВС Ирака: задержали двух террористов ИГ1 недалеко от города Мосул в провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

На ливано-изрильской границе неподалеку от сирийской провинции Дамаск возобновились вооруженные столкновения. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут огонь по районам, контролируемым отрядами «Хезболлы». В качестве ответных действий бойцы ливанского военизированного формирования также прибегли к обстрелам, уничтожив израильский бронеавтомобиль. Отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛ, находившиеся внутри на момент удара, были убиты или получили ранения. Однако официальный представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман опроверг данное сообщение. Напомним, несколько часов назад поступали данные о том, что израильские военные ударили по территории Ливана с беспилотников, спровоцировав новый вооруженный конфликт.

Провинция Алеппо

Вновь поступают сообщения о передислокации дополнительных подкреплений союзных Сирийской арабской армии (САА) формирований на запад Алеппо к линии соприкосновения сил с боевиками вооруженной оппозиции. Согласно данным новостного портала Step News Agency, проасадовские ополченческие отряды заняли позиции у горы Шубейт, расположенной к востоку от города Ханассер. Напомним, накануне на западные окраины административного центра региона также были переброшены бойцы «Национальных сил обороны»****** (NDF). Это связано с активизацией боевиков в западных районах провинции, которые, как предполагается, готовятся к новым атакам на позиции правительственных подразделений.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новая гуманитарная акция была проведена сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон в Дейр-эз-Зоре. Согласно информации Facebook-канала Минобороны РФ (mod.mil.rus), гумпомощь была доставлена в населенный пункт Малзум. Среди нуждающихся были распределены порядка 500 наборов с продовольствием и предметами первой необходимости общим весом почти в 2,5 тонны.

Тем временем поступила информация о том, что двое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) были убиты неизвестными вооруженными людьми в городе Аль-Мухасан к юго-востоку от административного центра провинции. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24). По предварительным данным, нападавшие осуществляют подпольную деятельность в составе «спящих ячеек» «Исламского государства». Однако подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы пока не заявляли о причастности террористов к произошедшему.

Провинция Хама

Twitter-канал (ahmadalissa) сообщает о взрыве в северной части провинции Хама. Взрывное устройство сработало недалеко от населенного пункта Суран, где ранее располагался гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из оккупированных исламистами вооруженной оппозиции районов «Большого Идлиба». Детонация бомбы привела к гибели трех и ранению еще двоих местных жителей. По предварительным данным, бомба была заложена джихадистами незаконных бандформирований, которые базировались в районе города Аль-Латамина вплоть до момента его освобождения 23 августа.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News опубликовало информацию о результатах очередной спецоперации вооруженных сил Ирака в провинции Ниневия. Двух террористов «Исламского государства» удалось задержать вблизи одного из контрольно-пропускных пунктов иракских вооруженных сил на окраине города Мосул. Напомним, несмотря на то, что ИГИЛ утратило все занимаемые ранее территории в Ираке в конце 2017 года, в стране все еще сохраняют присутствие так называемые спящие ячейки террористической группировки, которые, как правило, скрываются в пустынных районах или действуют под видом мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.