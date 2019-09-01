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Стало известно, сколько человек посетили МАКС-2019 в Жуковском

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Стало известно, сколько человек посетили МАКС-2019 в Жуковском

Москва, 1 сентября. Свыше 578 тыс. человек посетили авиасалон МАКС-2019, который проходил с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. Такие данные в воскресенье предоставило Главное управление МВД РФ по Московской области.

«В последний день работы выставки авиасалон посетили 127 тыс. человек. Итоговые данные за шесть дней работы МАКС-2019 — более 578 тыс. посетителей», — пояснили в ведомстве.

Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка. Одним из экспонатов стал истребитель Су-47 «Беркут», который восхитил западных специалистов. По словам авиаэксперта Тома Демерли, как только самолет вывезли на буксире, стало понятно, что посетители авиасалона стали свидетелями чего-то особенного. Кроме того, он удивился тому, как быстро снимки нового самолета разошлись по Сети.

МАКС-2019 проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Солидный статус мероприятия был подтвержден визитом сразу двух руководителей государств — президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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