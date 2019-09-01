Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Обновленная Lada 4x4 получит французскую «тележку»

35
0 Оставить комментарий

Обновленная Lada 4x4 получит французскую «тележку»

Москва, 1 сентября. Появившиеся еще год назад слухи о том, что внедорожник Lada 4x4 «пересядет» на шасси Renault-Nissan, подтвердили в АвтоВАЗе.

Ранее стало известно, что вскоре «Нивы» будут собирать на «тележке» CMFB-LS», передает Car.ru. Это позволит приумножить внедорожные качества модели. 

Ведущий дизайнер компании Стив Маттин уточнил, что изменения не скажутся коренным образом на внешнем облике модели, он останется узнаваемым. 

Обновленная Lada 4x4 получит французскую «тележку»

В апреле сообщалось, что АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Как передавала «Газета.ру», компания решила скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы. Однако предприятие намерено создать глобальную модель вместе с партнерами и вернуться на эти рынки.

Обновленная Lada 4x4 получит французскую «тележку»

Ранее автоэксперты назвали самые популярные в России подержанные автомобили возрастом до трех лет. Как сообщал RT, в январе — мае первое место занимали Kia Rio (было продано более 10 тыс. машин). Второе место у Lada Granta (9,3 тыс.), третье — у Hyundai Solaris (почти 8,6 тыс.).

В первую десятку также вошли Lada Vesta, Toyota Camry, Lada Largus, Volkswagen Polo, Lada 4x4, Lada Priora и Renault Duster.

infox - new
Источник: Car.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров