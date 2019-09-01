Обновленная Lada 4x4 получит французскую «тележку»

Москва, 1 сентября. Появившиеся еще год назад слухи о том, что внедорожник Lada 4x4 «пересядет» на шасси Renault-Nissan, подтвердили в АвтоВАЗе.

Ранее стало известно, что вскоре «Нивы» будут собирать на «тележке» CMFB-LS», передает Car.ru. Это позволит приумножить внедорожные качества модели.

Ведущий дизайнер компании Стив Маттин уточнил, что изменения не скажутся коренным образом на внешнем облике модели, он останется узнаваемым.

В апреле сообщалось, что АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Как передавала «Газета.ру», компания решила скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы. Однако предприятие намерено создать глобальную модель вместе с партнерами и вернуться на эти рынки.

Ранее автоэксперты назвали самые популярные в России подержанные автомобили возрастом до трех лет. Как сообщал RT, в январе — мае первое место занимали Kia Rio (было продано более 10 тыс. машин). Второе место у Lada Granta (9,3 тыс.), третье — у Hyundai Solaris (почти 8,6 тыс.).

В первую десятку также вошли Lada Vesta, Toyota Camry, Lada Largus, Volkswagen Polo, Lada 4x4, Lada Priora и Renault Duster.