Сирия, 2 сентября. Курды захватили представителя официального Дамаска на КПП в городе Камышлы в Хасаке. Турки готовятся к строительству нового пункта наблюдения на востоке провинции Идлиб. Неизвестные боевики открыли огонь по военнослужащему САА к северу от Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся развернуть новый пункт базирования для иранских подразделений на юге Алеппо.

Сирийская свободная армия** (ССА): подозревается в проведении попытки покушения на военнослужащего войск САР к северу от Даръа.

Курды: по неизвестным причинам захватили представителя официального Дамаска на КПП в городе Камышлы.

Армия Турции: направила крупный военный конвой в окрестности Серакиба для возведения очередного пункта наблюдения.

Провинция Алеппо

По информации местного источника в Twitter (@GABchaag10), ополченцы из состава иранских подразделений, выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с террористами, в настоящее время готовятся развернуть новый пункт базирования в САР. Он будет возведен в районе между населенными пунктами Сирда и Умм Амьял, находящимися к востоку от города Ханассер в южной части провинции Алеппо. Ранее на данных территориях базировались террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Они были выбиты из этой местности правительственными силами при поддержке союзников в феврале 2016 года после всего нескольких дней контроля над стратегическим Ханассером, через который пролегает ключевая дорога, связывающая Алеппо с остальной частью республики.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики открыли огонь по военнослужащему войск САР в городе Ас-Санамейн, расположенному на севере провинции Даръа, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Военный получил ранения, однако ему удалось пережить покушение. В настоящее время идет поиск участников нападения и его организаторов. Предполагается, что ими могут быть радикалы из состава Сирийской свободной армии (ССА), которые в прошлом году пошли на примирение с Дамаском, однако вскоре продолжили оказывать сопротивление, но уже подпольно. Также прорабатывается версия, что атаковать могли «спящие» бандгруппы ИГ1, проникнувшие в зону контроля САА со стороны американской базы «Ат-Танф».

Провинция Идлиб

Анкара планирует развернуть новый наблюдательный пост к востоку от Идлиба. Так, согласно сведениям Telegram-ресурса «Вестник Дамаска», крупный турецкий военный конвой прибыл в поселение Маар Хатат в западных предместьях Серакиба как раз для строительства очередного пункта мониторинга за ситуацией. Новостной канал также опубликовал соответствующее видео. Стоит отметить, что после серьезного продвижения армии САР на юге Идлибской зоны деэскалации Турция заметно усилила свое военное присутствие в других точках региона, еще подконтрольных боевикам. Некоторые эксперты не исключают, что турки могут начать оказывать прямую военную поддержку боевикам в случае дальнейшего стремительно продвижения САА вглубь исламистского анклава на северо-западе Сирии.

Провинция Хасака

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** арестовали директора местного отделения профсоюзов САР в городе Камышлы на севере провинции Хасака, сообщает портал SOHR. Представитель официального Дамаска был незаконно задержан при переходе через КПП на окраине населенного пункта. Сведения о причинах пока выясняются. Напомним, город частично контролируется центральными властями, но большинство районов все еще находятся в оккупации курдских сил. Проамериканские отряды SDF при посредничестве США продолжают насаждать свои порядке в зоне оккупации на северо-востоке страны, формируя, в частности, подобия собственных государственных ведомств. В ряде городов региона, в том числе в Камышлы, ранее, напомним, ими были созданы так называемые военные советы.

1 Организация запрещена на территории РФ.