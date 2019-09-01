Ученые нашли продукт, который спасет от депрессии

Нью-Йорк, 1 сентября. Помощь в борьбе с депрессивным состоянием может оказать обычный виноград. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из США.

Группа исследователей провела анализ новых соединений, полученных из винограда и установила, что они способны ослаблять депрессию, воздействуя на недавно обнаруженные механизмы, лежащие в основе заболевания.