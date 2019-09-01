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Ученые нашли продукт, который спасет от депрессии

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Ученые нашли продукт, который спасет от депрессииНью-Йорк, 1 сентября. Помощь в борьбе с депрессивным состоянием может оказать обычный виноград. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из США.

Группа исследователей провела анализ новых соединений, полученных из винограда и установила, что они способны ослаблять депрессию, воздействуя на недавно обнаруженные механизмы, лежащие в основе заболевания.

Согласно результатам исследования, ресвератрол — природный антиоксидант, содержащийся в виноградной кожуре и косточках, помогает справиться с депрессией и тревогой не хуже медицинских препаратов (антидепрессантов), которые, отмечают ученые, к тому же не имеют конкретно направленного действия, поскольку в значительной степени ограничены нацеливанием на системы, которые регулируют серотонин, дофамин и другие родственные нейротрансмиттеры.

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Источник: Medicalxpress
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