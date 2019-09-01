В ДНР заявили, что ВСУ каждый день «выжигают» по три дома в Горловке

Горловка, 1 сентября. Каждый день в Горловке (Донецкая Народная Республика) сгорают по три дома в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в воскресенье заявил глава мэрии города Иван Приходько.

«Каждый день украинская армия выжигает по два-три дома. Как можно оценить степень опасности для граждан, когда летают мины над городом? Конечно, повышенная опасность. Три дома каждый день горят», — цитирует его РИА Новости.

Глава горадминистрации также добавил, что каждый день гибнут бойцы ДНР. Причем речь идет даже про тех из них, кто попал в плен к украинским силовикам.

Ранее сообщалось, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативная группа представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины на юге Донецкой Народной Республики. Украинские военные при обстреле использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов. За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов.