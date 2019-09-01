Трамп назвал «Дориан» крупнейшим ураганом, который видели в США

Нью-Йорк, 1 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал ураган «Дориан» сильнейшим стихийным бедствием, с которым когда-либо сталкивалась страна. Об этом он сказал, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.

«Он представляется одним из крупнейших ураганов, который мы когда-либо видели. И это является проблемой. Мы не знаем, в каком именно месте он нанесет удар, но у нас есть идеи на этот счет», — отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что прежде ураган двигался в сторону Флориды, однако теперь он также угрожает и трем другим штатам — Северной Каролине, Южной Каролине и Алабаме. Более точную картину о движении «Дориана» синоптики получат через 24 часа.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Это означает, что стихийное бедствие может нанести катастрофический ущерб, связанный с падением деревьев и разрушением домов.

«Дориан» стал четвертым ураганом во Флориде в этом сезоне. Ему предшествовали три урагана, из которых к жертвам привел только «Барри», в результате которого погиб один человек.