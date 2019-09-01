Зеленский рассказал Пенсу, как собирается бороться с коррупцией

Варшава, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом сообщил, что стране помогут победить коррупцию новое молодое правительство, кадровые назначения и более 70 законопроектов.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, в воскресенье Зеленский встретился с Пенсом в Варшаве в ходе мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Пенс поинтересовался, как власти Украины собираются бороться с коррупцией. Зеленский сообщил, что «в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции».

Кроме того, по словам Зеленского, с 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд, ранее сменился глава СБУ, генпрокурор, теперь на Украине работает «новое молодое правительство».

«Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский в интервью каналу «1+1», посвященному 100 дням его пребывания на посту главы государства, рассказал о своем главном достижении за указанный период. По его словам, он гордиться тем, что «точно остался человеком», и его «не сломали вещи, которые появляются у человека, занимающего такой пост».

Кроме того, глава украинского государства рассказал о попытках назначенных при Петре Порошенко сотрудников министерства иностранных дел помешать его общению с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, 29 августа состоялось первое после внеочередных выборов заседание Верховной рады Украины. На заседании, в числе прочего, парламент поддержал кандидатуры на должности членов кабинета министров, предложенные назначенным премьером Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции.

За проголосовал 281 парламентарий. При этом все они представляют партии «Слуга Народа», «За будущее», есть и внефракционные депутаты. Другие политические силы, представленные в Раде девятого созыва, голосовать за новый состав кабмина не стали.