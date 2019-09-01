Ливан сообщил подробности израильского обстрела

Бейрут, 1 сентября. Армия Ливана заявила, что Израиль выпустил не менее 40 ракет по территории страны. Обстрелу подверглись окрестности поселений, расположенных на юге республики — Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун, сообщает «Газета.ру».

«Выпущено более 40 ракет, что привело к пожарам в окрестностях поселений. Бомбардировка на данный час продолжается», — говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье Израиль сообщил о противотанковой ракете, выпущенной с территории Ливана в сторону приграничного израильского поселения Авивим. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Израильские военнослужащие распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии до четырех километров от границы. После этого израильская армия нанесла ответный удар по территории Ливана.

Этот обмен ударами стал самым серьезным пограничным инцидентом со времен Второй ливанской войны 2006 года. Тогда произошло вооруженное столкновение между Израилем и ливанской вооруженной группировкой «Хезболла», которая признана террористической в ряде стран. Боевые действия продолжались 34 дня — до 14 августа 2006 года, когда Совбез ООН объявил режим прекращения огня.