Судья впервые отменил гол в матче РПЛ после просмотра видеоповтора

Москва, 1 сентября. Главный арбитр матча восьмого тура РПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Виталий Мешков впервые в истории чемпионатов России по футболу отменил забитый гол с помощью системы видеоассистента рефери (VAR). Встреча команд сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Момент произошел на 33-й минуте матча при счете 0:0. Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после отскока получил мяч и пробил низом по центру ворот. После серии рикошетов мяч залетел в ворота зенитовца Андрея Лунева.

Столичная команда могла бы записать в свой актив первый гол встречи, но после просмотра видеоповтора арбитр выявил игру рукой у полузащитника «Спартака».

В результате после первого тайма встречи «Зенит» ведет в счете 1:0. Гол за команду из Петербурга на 41-й минуте забил полузащитник Юрий Жирков.

Тестирование системы VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018 году была применена на мировом футбольном чемпионате в России.

В настоящее время VAR используется в ведущих европейских лигах и в Лиге чемпионов.

На внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.