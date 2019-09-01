В Англии каннибала устроили поваром в психлечебнице

Лондон, 1 сентября. Должность повара в психиатрической больнице строгого режима Бродмур в Великобритании занял каннибал. Об этом сообщило британское издание The Mirror.

Позицию повара в старейшей из психиатрических лечебниц Англии, больнице Бордмур, теперь занимает 46-летний сексуальный маньяк-каннибал Грэхем Фишер , который убил двух женщин и впоследствии съел плоть одной из них.

В 1998 году Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд и после этого некоторое время питался ее мясом, которое срезал с руки.

Через восемь дней после этого убийства правоохранители нашли другое тело — труп 75-летней Берил О'Коннор . В убийстве которой Фишер сознался в 2008 году.

За совершенные преступления мужчину признали безумцем и сексуальным садистом и отправили в специализированную лечебницу для маньяков вместо обычной тюрьмы. Отбыв в лечебнице 21 год в качестве ее подопечного за убийство двух женщин, он стал готовить еду для других заключенных.

Как сообщает издание, Фишер был назначен на место повара по собственной инициативе.

На кухне он готовит бисквитные тортики и пиццу, запекает курицу с карри. Об увлечении каннибала кулинарией стало после того, как письмо с его признанием в этом попало к журналистам. В письме он рассказал, что ему нужна работа, и отметил, что с имеющейся судимостью найти ее маловероятно, поэтому свое будущее он видит неопределенным.