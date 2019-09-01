Эксперт поделился ожиданиями от новой консоли PlayStation 5

Сан-Матео, 1 сентября. Эксперты продолжают обсуждать консоль PlayStation 5, появление которой поклонники ожидают уже в 2020 году. Своими предположениями касательно новинки поделился разработчик студии BoxFrog Games Тим Эш.

Ранее в Сети появились подробности о «начинке» Sony PlayStation 5. По информации инсайдеров, приставка получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор и видеокарту с 24 гигабайтами памяти GDDR6. Также сообщалось, что в PlayStation 5, как и в Xbox Scarlett, будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.

Разработчик поделился своими ожиданиями от новинки.

«Мы избавляемся от многих ограничений, связанных с количеством вычислений, которые мы сможем делать на лету… Это также значительно сократит время разработки, так как на оптимизацию потребуется меньше времени», — рассказал Тим Эш, слова которого цитирует портал Ferra.Ru.

Напомним, в июле корпорация Sony заявила, что поднимет розничные цены на игровые приставки PlayStation в США из-за повышения тарифов. Финансовый директор компании Хироки Тотоки заявил, что цены придется поднять, если Штаты продолжат повышать тарифы на компоненты, произведенные в КНР, из-за торговой войны с Китаем.