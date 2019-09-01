Ирина Алферова впервые за долгое время вышла в свет

Москва, 1 сентября. Народная артистка России Ирина Алферова впервые за долгое время вновь появилась на публике. Актрису пригласили на передачу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», посвященную юбилею композитора Игоря Крутого.

Крутому 29 июля исполнилось 65 лет. Праздник композитор отмечал с размахом: сначала с друзьями в Турции, потом на «Новой волне». По завершению песенного конкурса Крутой отправился на передачу Малахова, в которой также приняли участие Филипп Киркоров, Валерия, Николай Басков и другие гости.

Одной из приглашенных звезд оказалась Ирина Алферова. Про словам телеведущего, ее очень долго уговаривали принять участие в передаче, и артистка согласилась только «ради Крутого». Малахов напомнил, как в свое время артистка снялась в клипе на песню «Ты меня любишь» в исполнении Александра Серова.

Крутой рассказал, что были опасения, что тогда уже знаменитая Алферова откажется тратить свое время на съемки в клипе с неизвестным музыкантом. Однако после прослушивания песни она сразу же согласилась.

«Когда Серов пригласил меня, и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре. Я оделась, меня причесали. Я очень хорошо выглядела. А у него был «Мерседес», у единственного в Москве. Выхожу, стоит Серов у «Мерседеса», а рядом Абдулов (Александр Абдулов был вторым мужем артистки) копается в машине. У него не завелся «Москвич». А я сажусь в «Мерседес» и понимаю: отомщена», — поделилась историей Алферова.

Позже в студию пришел и сам Серов. Он поблагодарил актрису, за то, что она была тогда его музой.

Отметим, ранее, как передавала «Газета.ру», Серов признался, что Алферова использовала его ради мести мужу — актеру Александру Абдулову. По его словам, Алферова с удовольствием дала согласие на участие в клипе «Ты меня любишь». Известно, что Абдулов ревновал жену к исполнителю.