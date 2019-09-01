РЕН ТВ сделал заявление в связи с нападением сенатора Мархаева на журналистку

Москва, 1 сентября. Телеканал РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева на журналистку, которая спросила его о подпольном казино.

Пресс-служба телекомпании опровергла слова политика о том, что он якобы «просто убирал» телевизионную аппаратуру от лица. В РЕН ТВ отметили, что у них есть видео, на котором видно, как сенатор нападает на девушку. Кроме того, данный факт произошел на глазах у свидетелей, которые готовы дать показания.

«Своим враньем и громкими заявлениями сенатор просто пытается переключить внимание от своего подпольного бизнеса. Несомненно, агрессивная реакция сенатора на наших журналистов является доказательством достоверности обнародованных нами сведений», — говорится в сообщении.

Телеканал подчеркнул, что сенатор не просто поднял руку на девушку, он помешал журналистке исполнить свой профессиональный долг, что противоречит российскому законодательству. Теперь РЕН ТВ возьмет на особый контроль ситуацию с нападением на своего корреспондента и продолжит выпускать репортажи, посвященные деятельности Мархаева.

Ранее сообщалось, что сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, который претендует на пост мэра Улан-Удэ, напал на журналистку РЕН ТВ после ее вопроса о возможной причастности политика к сети подпольных казино в столице Бурятии. Парламентарий бросился на репортера и начал выкручивать ей руку, а его помощники атаковали оператора, препятствуя проведению съемки. В результате инцидента журналистка и ее напарник получили травмы — вывих и ушиб.