СМИ назвали известных отцов старше 60 лет

Москва, 1 сентября. Журналисты составили список возрастных отцов. Многие популярные актеры и режиссеры стали папами после 60 лет.

Основатель «Ералаша» Борис Грачевский в этом году отпраздновал 70-летний юбилей. Семь лет назад его супруга Анна Панасенко родила дочь Василису. Девушка была моложе мужа на 37 лет. Однако их семейная жизнь закончилась разводом. В общей сложности у Бориса Грачевского трое детей.

Актер Александр Белявский, который трагически погиб в 2012 году, имел двоих детей. Второй раз он стал отцом в возрасте 71 года. Дочь Александра родилась во втором браке, от первого брака у него тоже осталась дочь.

Супруга актера Владимира Стеклова Ирина Дерягина младше его на 33 года. Она родила дочь Арину, когда Стеклову был 71 год. До появления третьего ребенка у актера были две дочери и даже правнук Петр, пишут «Аргументы и Факты».

Известный актер Иван Краско стал папой в 73 года, сейчас ему 84 года. Его четвертый брак закончился разводом с молодой женой, вероятно, девушка не планировала заводить совместных детей.

Народный артист России 79-летий Эммануил Виторган снова стал папой. Его супруга Ирина Млодик сообщила, что в их семье появился второй ребенок. Девочку назвали Кларой в честь мамы артиста.

Поклонники считают, что популярные артисты не боятся становиться отцами в старшем возрасте. Хотя, глядя на эту разницу в возрасте, непонятно, «то ли папа, то ли дедушка» рядом с ребенком.