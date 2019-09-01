Зеленский заявил, что верит в скорый мир в Донбассе

Варшава, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что верит в скорое наступление мира в Донбассе. Об этом он заявил в Варшаве в ходе встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом.

«Мы верим, что скоро будет мир, и все для этого делаем», — подчеркнул глава Украины, передает УНИАН.

Зеленский также выразил благодарность гражданам, которые защищают Украину, и отдельно поблагодарил США за разностороннюю поддержку Киеву.

«Хотел бы вас лично (Майку Пенсу — УНИАН) и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь — и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины», — сказал он.

Президент Украины находится в польской столице с двухдневным визитом. За время пребывания в Варшаве Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войн и провел двустороннюю встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

В 2014 году в результате госпереворота на Украине развернулась гражданская война. Тогда Донбасс и Луганск заявили о независимости и начали существовать как самостоятельные республики ДНР и ЛНР. Ответной реакцией ВСУ стала так называемая «антитеррористическая операция» против регионов, позднее переименованная в «Операцию объединенных сил». Боевые действия в Донбассе уже привели к гибели большого числа мирного населения. Несмотря на существующие соглашения по соблюдению «режима тишины» в регионах, бойцы ВСУ продолжают обстрелы независимых территорий.

Владимир Зеленский еще в мае в своей инаугурационной речи отнес прекращение огня в Донбассе к числу приоритетных задач своего президентского срока, однако выполнить ее ему не удалось до сих пор.