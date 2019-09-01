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Муж Заворотнюк выступил в ледовом шоу, несмотря на слухи о болезни жены

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Муж Заворотнюк выступил в ледовом шоу, несмотря на слухи о болезни жены

Москва, 1 сентября. Муж известной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев все же выступил в ледовом шоу «Золушка», несмотря на заверения его друзей.

Ранее знакомые фигуриста заявили, что он намерен пропустить спектакль, чтобы побыть с женой, у которой, по слухам, обнаружен рак. Однако в воскресенье бывший участник передачи Наша Russia Михаил Галустян выложил фотографии с концерта, на которых можно заметить Чернышев и Татьяну Навку, выступающих на сцене.

«Ребята, вы крутые. Отличное шоу. Спасибо», — пишет он в комментариях.

Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк может быть рак мозга, который якобы стал причиной отмены ее спектаклей. Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер Илья Авербух, который хорошо знаком с Чернышевым и  Заворотнюк, решительно опроверг слухи о диагностированном у актрисы онкологическом заболевании. По его словам, это — «какие-то глупости».

Директор Заворотнюк, в свою очередь, заявил, что актриса вынуждена была пропустить выступление по семейным обстоятельствам — ей необходимо было оформить документы. Он также заверил, что у телезвезды нет проблем со здоровьем.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк снималась в фильмах «Наследник», «Код Апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Служебный роман. Наше время» и дилогии «Мамы», однако настоящую известность ей принес сериал «Моя прекрасная няня».

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