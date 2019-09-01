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Стала известна судьба звезды «Джентльменов удачи»

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Стала известна судьба звезды «Джентльменов удачи»

Москва, 1 сентября. Советский актер Раднэр Муратов прославился после выхода комедии Александра Серого «Джентльмены удачи».

Известный актер снялся в таких фильмах как «Афоня», «Вечный зов», «12 стульев». Но Раднэр Муратов запомнился зрителям по роли Василия Алибабаевича.

Его реплики разошлись на цитаты, однако после 1971 года актеру так и не удалось вырваться из плена мелких ролей. Судьба у артиста сложилась печально.

У него была страсть к ставкам на скачках лошадей. Все, что он зарабатывал, обычно спускалось на ипподроме. Когда супруга Елена узнала о долгах мужа, то подала на развод. Она забрала сына и ушла от Раднэра.

В 90-е годы актера перестали приглашать даже на творческие вечера. Иногда он плохо орентировался в пространстве и начинал забывать имена людей, пишет Infox.

Позднее ему поставили диагноз – болезнь Альцгеймера, которая очень быстро прогрессировала. После того, как артист потерялся в Москве, его направили на лечение в психиатрическую клинику.

В 2003 году Муратову стало хуже, и его перевели в обычную больницу. Врачи не смогли помочь артисту, он скончался в возрасте 76 лет 10 декабря 2004 года.

Скромные похороны прошли в Подмосковье, на прощании с артистом присутствовала только бывшая супруга и сын, несколько соседей.

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