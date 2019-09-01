«ФБК» отомстил Удальцову за Навального, приписав его жене связи с единороссами

Москва, 1 сентября. Анастасия Удальцова — супруга координатора «Левого фронта», отсидевшего в тюрьме за организацию беспорядков в 2012 году, и кандидат в Мосгордуму по 5 округу от КПРФ — заявила, что так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» оклеветал ее. В обнародованном списке «Умного голосования» ее считают «замаскированным единороссом».

Удальцова допускает, что Алексей Навальный приписал ей некое «сотрудничество с администрацией президента» из-за старых обид. Она отметила, что не может назвать отношения с блогером теплыми или хотя бы товарищескими.

«Я не утверждаю, что это лично он дал команду. Но и не исключаю, что есть люди, заинтересованные в провокации в том же «ФБК», — сказала Анастасия Удальцова в комментарии «Политике сегодня».

Издание напоминает, что супруг Анастасии и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов был осужден на 4,5 года лишения свободы за организацию массовых беспорядков в Москве. Его арест стал очередным поводом для Навального объявить сбор финансовых средств якобы в поддержку «узников Болотной», однако ни денег, ни какой-либо иной помощи Удальцовы так и не дождались. После освобождения Сергей открыто называл Навального «врагом России» и марионеткой Запада и обвинял блогера в том, что он использует людей на своих акциях как пушечное мясо.

Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, уже открестилась от сайта, на котором появились списки кандидатов, однако не от самих списков. Анастасия Удальцова отметила, что сайт, где появился список с ее именем, является фейковым. Однако кто его создал, она не знает.

«Тут не знаешь, кому претензии предъявлять. Ходят слухи, что с Соболь (юрист «ФБК» Любовь Соболь. — Прим. ред.) как-то связано. Очевидно, провокация, фейковый сайт, ахинея. Все сделано для того, чтобы людей запутать и провокацию устроить», — считает Удальцова.

Члену «Левого фронта» и программисту Сергею Коваленко удалось выяснить, что сайт со списком для «Умного голосования» связан с «ФБК». Страница была зарегистрирована в тот же день, что и сайты для предвыборной кампании протеже Навального Любови Соболь. Напомним, ее не допустили к выборам в Мосгордуму из-за высокой доли недействительных подписей, часть из которых принадлежит мертвецам, несуществующим москвичам и избирателям с недостоверными паспортными данными.

По словам программиста, сайт со списками для «Умного голосования» также связан с доменом петербургского проекта Навального. Кроме того, они имеют смежные номера в счетчике Google Tagmanager. Это может быть свидетельством, что оба сайта собирал один и тот же программист-дизайнер.

Как заявили в «Левом фронте», есть доказательства, что сложившаяся ситуация с клеветой в адрес Удальцовой является делом рук так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», причем не без участия Алексея Навального и Леонида Волкова.

«Какая светлая голова придумала абсурдным образом оклеветать Анастасию Удальцову, обвинив ее в активном сотрудничестве с администрацией президента? Анастасию, которая в отличие от ваших жен, воспитывала четыре года детей без мужа, пока Сергей Удальцов сидел (хотя, по уму, Навальный должен был по «Болотному делу» сидеть рядом), учитывая, что Удальцову до сих пор запрещено участие в публичных мероприятиях (в отличие от Навального), а также выезд за пределы Москвы (хотя Волков без проблем летает в США) — Удальцова в таком раскладе сотрудничает с АП? Вы серьезно? Вы идиоты сами или считаете всех граждан, в том числе своих сторонников, идиотами?» — задаются вопросом в «Левом фронте».

Как отмечает издание, ни Алексей Навальный, ни Леонид Волков на эти вопросы не ответили. В проекте «Умное голосование» по пятому округу блогер предлагает москвичам присмотреться к бывшему секретарю пермского отделения «Справедливой России» Ксении Доможировой, которая приехала в Москву менее года назад. Официальным доводом в ее пользу он считает то, что Доможирову поддержал Дмитрий Гудков, снятый с выборов в МГД из-за фальсификации подписей. Кроме Доможировой и Удальцовой в Мосгордуму от пятого округа также выдвигаются Алексей Литвинов от ЛДПР и самовыдвиженец Роман Бабаян.

Несколько источников в «ФБК» подтвердили подлинность обнародованных на сайте списков проекту «Открытые медиа», который связан с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Ранее он активно спонсировал идеи Навального, но из-за «Умного голосования» между ними возник конфликт. Олигарх обвинил блогера в предательстве.

Как отметил член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, вокруг «Умного голосования» создано слишком много шума. Он отметил, что это всего лишь технология, а не презентация некой «супер-идеи».

«Не более, чем попытка попробовать. Так и надо к ней относиться», — сказал он в комментарии изданию.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября.