Ирина Шейк прогулялась по улице без юбки

Лондон, 1 сентября. Известная российская супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram ролик, в котором она прогуливается по улице в одном нижнем белье. Из верхней одежды на девушке лишь черная лакированная куртка.

В комментариях звезда отметила, что это ее «уикенд-стиль» — без штанов и юбки. Подписчики модели тут же заявили, что американский актер Брэдли Купер, который некоторое время встречался с Шейк, после просмотра данного видео, вероятно, пожалел о расставании.

«И Брэдли променял такую красоту на уродину?», «Я надеюсь, что Брэдли Купер смотрит это видео», — пишут поклонницы модели.

Напомним, что Ирина Шейк встречалась со звездой фильма «Снайпер» Брэдли Купером с 2015 по 2019 год. У пары родилась дочь, которую назвали Лея де Сьен Шейк Купер. Причиной расставания стал роман Купера с певицей Леди Гагой (его напарница по фильму «Звезда родилась»). Уверенность фанатов подкрепило то, что Леди Гага переехала в дом Купера в Нью-Йорке практически сразу после отъезда Шейк.

В июле СМИ сообщили о том, что супермодель вступила в отношения с актером Джастином Теру — бывшим супругом актрисы Дженнифер Энистон. Их видели вместе в ресторане, а после ужина пара обменялась телефонами.

Уроженка Челябинской области Ирина Шейк была лицом Intimissimi, Armani Exchange, La Perla и других известных брендов. Она также имеет киноопыт. Девушка появлялась в фильмах «Агент», «Геракл» и сериале «Внутри Эми Шумер».