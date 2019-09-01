Корреспонденты ФАН посетили освобожденный войсками Сирии город-призрак в Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) записывает в свой счет очередную победу над террористами в провинции Идлиб. На этот раз военные взяли город Ат-Тамана, из которого бежали боевики, сдав населенный пункт без боя. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН), освещающие события на передовой, прислали фото- и видеоматериалы из освобожденного города.

Перед штурмом Ат-Таманы армия Сирии била по джихадистам из артиллерии и посыпала бомбами, сбрасываемыми на их укрытия авиацией. Как и в случае со взятым неделю назад Хан-Шейхуном, когда военнослужащие САА вышли на городские улочки, их встретили лишь молчаливые развалины зданий. Местность все так же напоминала город-призрак, в котором не оказалось ни души.

С Хан-Шейхнуном Ат-Таману роднит еще одна деталь. Здесь так же располагалась база «Белых касок» — одиозной организации, занимающейся съемками постановочных роликов, в которых показаны якобы последствия того, как самолеты сирийской армии будто бы специально уничтожают мирное население. На деле же – они работают на западных интервентов, распространяя их пропаганду и оправдывая их незаконное вмешательство в сирийский конфликт.

Помимо здания «Белые каски» так же занимали позиции в туннелях под землей, где так же располагалась их база. Однако с появлением здесь солдат сирийской армии и сил элитного подразделения «Силы Тигра» Сухейля Аль-Хасана, которое недавно переименовали в 25-ю дивизию, они покинули этот пункт.

Из Ат-Таманы открывается вид на населенный пункт Ат-Тах, в котором сейчас находятся боевики. Очевидно, он станет одной из следующих целей наступления САА.

Ранее наш специальный корреспондент прислал из Сирии кадры, запечатлевшие артиллерийские удары правительственных сил САР по расположениям террористов в южных и юго-восточных районах Идлиба. Напомним, ряд наиболее радикальных бандформирований, в основном связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ), продолжают ожесточенное сопротивление, и в отношении них введенный вчера режим тишины не действует.

1 Организация запрещена на территории РФ.