Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США

Варшава, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс встретились в Варшаве во время мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Представитель США заявил, что американская сторона будет поддерживать территориальную целостность Украины.

На торжественные мероприятия в Польшу американский вице-президент прилетел вместо главы США Дональда Трампа, который принял решение остаться на родине из-за надвигающегося урагана «Дориан».

Позицию США вместо президента страны украинскому лидеру в ходе двусторонней встречи уверенно выразил Майк Пенс. Он заверил Зеленского в надежности отношений между Украиной и США и сказал, что американская сторона поддерживает Украину в ее борьбе с так называемой «российской агрессией».

«Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче», — сказал Пенс Зеленскому.

Кроме того, вице-президент США заявил, что Вашингтон поддерживает народ Украины в вопросе безопасности и поддерживает территориальную целостность страны.

«И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности», — добавил он.

При этом на вопрос журналистов относительно прекращения военной помощи США Украине Пенс отвечать не стал.