В Кемерово открылось президентское кадетское училище

Президентское кадетское училище торжественно открылось 1 сентября 2019 года в Кемерово. Первую волну набора в данное учебное заведение составили 390 человек – учащиеся 5,6 и 7-х классов со всей России. Конкурс на поступление достигал 8 человек на место. 2 августа 2019 года был опубликован приказ о зачислении со списком поступивших за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В церемонии открытия училища, на которой побывал корреспондент Федерального агентства новостей, принял участие заместитель главы российского оборонного ведомства Николай Панков. Свою речь он начал с того, что по поручению министра обороны Российской Федерации, Героя России генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу передал самые теплые слова поздравления кадетам, родителям, педагогам и всем жителям региона с открытием Кемеровского президентского кадетского училища.

«Ровно десять лет назад, в 2009 году, президентом Российской Федерации принято решение о создании в федеральных округах президентских кадетских училищ, — напомнил Панков. — За это относительно непродолжительное время на территории нашей необъятной страны открыто восемь президентских кадетских училищ. Все они оснащены самым современным учебно-лабораторным и спортивным оборудованием, в них созданы все условия для всестороннего и гармоничного развития личности, занятия спортом и отдыха».

Замминистра обороны уверен, что президентские кадетские училища стали базовыми площадками по формированию у молодых людей патриотического сознания, развитию учебных, творческих и спортивных способностей, вовлечения их в исследовательскую и проектную работу.

«С открытием Кемеровского президентского кадетского училища такая возможность появилась и у кузбасских мальчишек! — подчеркнул он. — Здесь будут реализовываться инновационные образовательные программы и профильное обучение с углубленным изучением предметов. В рамках дополнительного образования ребята будут познавать робототехнику, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект, а также другие самые перспективные направления науки и техники».

Николай Панков убежден, что в стенах президентского кадетского училища кадеты будут не только учиться на «хорошо» и «отлично», но и станут достойными гражданами Отечества, готовыми защищать нашу Родину.

«Желаю всему коллективу Кемеровского президентского кадетского училища министерства обороны Российской Федерации успехов в воспитании патриотов нашей страны! В добрый путь!», — напутствовал он курсантов и педагогов нового училища.

Также в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин и начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин.

Как стало известно ФАН, президентское кадетское училище было построено в рекордные сроки – менее, чем за год – за 272 дня. При этом строительство продолжается – часть объектов будет сдана в следующем году.

На данный момент построены: учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест с обеденными залами и классами дополнительного образования, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт с 25 стационарными местами, КПП №1 с комнатой для посетителей, КПП №2, крытый спортивный комплекс с отдельными залами для игровых видов спорта, единоборств, силовых тренировок, десять открытых площадок для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола, а также для проведения занятий по общефизической подготовке, силовых упражнений на тренажерах, для игры в русские городки, настольный теннис, большой теннис и бадминтон, стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест и полоса препятствий.

В Кемеровском училище большое внимание будет уделяться науке и инновациям. В частности, несколько специальных кабинетов по физике, химии, биологии оборудованы самыми новейшими приборами для проведения научных опытов.

Технологические классы оснащены не только верстаками и станками, но и мощными компьютерами, позволяющими рассчитать и увидеть в виртуальной реальности любой объект, от табуретки до ракетной установки, после чего - напечатать на 3D принтере.

Также уникальным является «Интерактивный комплекс связи». Представители СМИ, освещавшие открытие, тут же «окрестили» его «виртуальным классом». Комплекс оборудован: проекционной панорамой, голографическим экраном, видеостеной, техникой для передачи видеосигнала с плаца, учебно-тренировочным комплектом средств связи армейского подразделения, тренажером БТР с динамичной платформой, цифровым радиоприемником комплекса «РАДИКС-SDR-У». Также комплекс оснащен тренажерным центром на трех учеников и преподавателя по развертыванию аппаратной «Р-431АМ» с автоматизированным рабочим местом и шлемом-маской для погружения в виртуальную реальность, лабораторными стендами волоконно-оптических и телекоммуникационных линий связи и обучающими интерактивными программами «ПАКР» и «ПАКС» с шестью учебными местами и одним для управления.

Согласно результатам исследования Минобразования РФ, 90% учеников после занятий в таком классе проявляют серьезный интерес к инженерным профессиям по направлениям телекоммуникаций и связи. Помимо этого, крайне важно, что у детей резко возрастает эффективность восприятия и понимания информатики, математики, физики, кибернетики.

Завтра, 2 августа 2019 года в Санкт-Петербурге министерство обороны откроет филиал Пансиона для девочек, фактически являющегося аналогом кадетского училища. ФАН также стало известно, что строительство и открытие кадетских училищ в России в дальнейшем будет продолжено. В частности, в ближайшем будущем «кадетка» появится в Калининграде.