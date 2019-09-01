Активисты на незаконном шествии в Москве устроили травлю корреспондентов федеральных СМИ

Журналисты федеральных каналов на незаконном шествии оппозиции в Москве 31 августа подверглись гонению и оскорблениям. Сплоченная группа людей обступила корреспондентов и начала скандировать нелицеприятные слова.

Освещение массовых народных собраний является очень важным элементом информационной осведомленности граждан. Разнообразие СМИ позволяет наиболее широко оценить происходящие события и сделать вывод о том или ином инциденте в ходе мероприятия. Однако оппозиция действует в совершенно ином ключе – давит на федеральные СМИ.

Корреспонденты Первого канала и телеканала Россия-1, которые пытались взять интервью у митингующих и представить общественности материал с незаконной акции оппозиции, фактически мгновенно были окружены толпой людей, которые без какого-либо повода начали скандировать «позор», «пропаганда», а также личные оскорбления. На любой довод журналистов и адекватные вопросы о точке зрения митингующих, их голос заглушали кричащие активисты. Давление на сотрудников федеральных СМИ происходило и на предыдущих акциях оппозиции. При этом стоит отметить, что либерально настроенные издания с препятствиями не сталкиваются. Им охотно дают комментарии и возле них не дежурят готовые кричать толпы людей.

Примечательно, что во время санкционированного митинг-концерта в честь Дня флага РФ оппозиционные СМИ не подвергались гонению. Они свободно вели журналистскую деятельность, проводили интервью, снимали происходящее на камеры. Мероприятие, устроенное властями города, разительно отличается в этом аспекте от незаконных акций оппозиции. Складывается стойкое ощущение, что оппозиция стремится отрабатывать незаконное шествие, представляя людям лишь свой, порой подготовленный и заранее смонтированный «взгляд» на мероприятие. Организаторы шествия не хотят допустить альтернативного освещения событий, поэтому намеренно прибегают к гонению и оскорблениям корреспондентов федеральных каналов, используя активистов в качестве оружия.