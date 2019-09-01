Главные новости 1 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 1 сентября.

В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу законы и правила, существенно меняющие жизнь граждан. Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года.

Глава ФРГ вылетел на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с опозданием из-за неисправности лайнера. Самолет президента Германии сломался перед вылетом в Польшу.

Известный российский юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени». Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени».

Кардиологи пришли к выводу, что употребление в пищу несоленых орехов может существенно снизить риск инфаркта и инсульта. Кардиологи назвали способ снизить риск инфаркта и инсульта.

Папа римский Франциск опоздал к традиционной воскресной проповеди, объяснив это тем, что поломался лифт. Папа римский застрял в лифте и опоздал к воскресной проповеди.

Сенатор Франц Клинцевич отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности «Северного потока — 2». Клинцевич отреагировал на слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2».

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Белгород-Павловск, погибли четыре человека, сообщил источник ФАН. Страшное ДТП произошло под Белгородом, погибли четыре человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна должна быть сильной и не будет стоять с протянутой рукой перед США. Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой, заявил Зеленский.

Владимир Зеленский анонсировал «громкую историю» с финансированием партии «Оппозиционной платформы — За жизнь». Зеленский пообещал «громкую историю» о партии Медведчука.

НПО «Энергомаш», входящее в Роскосмос, начинает изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Россия начинает производство самых мощных в мире ракетных двигателей.