Главные новости 1 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 1 сентября.
В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу законы и правила, существенно меняющие жизнь граждан. Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года.
Глава ФРГ вылетел на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с опозданием из-за неисправности лайнера. Самолет президента Германии сломался перед вылетом в Польшу.
Известный российский юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени». Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени».
Кардиологи пришли к выводу, что употребление в пищу несоленых орехов может существенно снизить риск инфаркта и инсульта. Кардиологи назвали способ снизить риск инфаркта и инсульта.
Папа римский Франциск опоздал к традиционной воскресной проповеди, объяснив это тем, что поломался лифт. Папа римский застрял в лифте и опоздал к воскресной проповеди.
Сенатор Франц Клинцевич отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности «Северного потока — 2». Клинцевич отреагировал на слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2».
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Белгород-Павловск, погибли четыре человека, сообщил источник ФАН. Страшное ДТП произошло под Белгородом, погибли четыре человека.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна должна быть сильной и не будет стоять с протянутой рукой перед США. Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой, заявил Зеленский.
Владимир Зеленский анонсировал «громкую историю» с финансированием партии «Оппозиционной платформы — За жизнь». Зеленский пообещал «громкую историю» о партии Медведчука.
НПО «Энергомаш», входящее в Роскосмос, начинает изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Россия начинает производство самых мощных в мире ракетных двигателей.