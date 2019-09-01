Годовщину Второй мировой войны в Польше отмечают без России. События дня. ФАН-ТВ

Вторая мировая без России?

«Решающая роль России во Второй мировой войне признана всеми народами мира». Об этом напомнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя последнее скандальное высказывание замглавы МИД Польши. Накануне 80-й годовщины начала войны Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россия не заинтересована «в исторической правде». Да и вообще, 1 сентября 1939 года СССР не участвовал в войне. От этого Варшава и не пригласила гостей из Москвы на торжественные мероприятия. Как отметил Володин, в Польше просто оскорбляют память павших. Свои жизни за ее освобождение отдали 600 тысяч советских солдат. А сейчас Варшава просто политизирует итоги войны. Все для того, чтобы угодить партнерам.

«Странам-сателлитам, конечно, хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и чтобы выслужиться, они так усердствуют, что не замечают, что их поведение — надругательство над историей, человечеством и моралью. Да и тем государствам, которые им покровительствуют, такое поведение с их стороны не нужно», — подчеркнул председатель Государственной думы. Кстати, о том, как выбирали гостей замглавы польского МИД также рассказал.

Основа, как объяснил Шинковский, «современный критерий». То есть, по сути своей, выгода. Приглашения получили страны Евросоюза, союзники Польши по НАТО, а также представители «Восточного партнерства». В Варшаву съехались 250 гостей из 40 стран. В Кремле такой поступок также осудили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, роль нашей страны «в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить». И все что сейчас делает Польша — пытается переписать историю.