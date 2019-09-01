Годовщину Второй мировой войны в Польше отмечают без России. События дня. ФАН-ТВ

Вторая мировая без России?
«Решающая роль России во Второй мировой войне признана всеми народами мира». Об этом напомнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя последнее скандальное высказывание замглавы МИД Польши. Накануне 80-й годовщины начала войны Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россия не заинтересована «в исторической правде». Да и вообще, 1 сентября 1939 года СССР не участвовал в войне. От этого Варшава и не пригласила гостей из Москвы на торжественные мероприятия. Как отметил Володин, в Польше просто оскорбляют память павших. Свои жизни за ее освобождение отдали 600 тысяч советских солдат. А сейчас Варшава просто политизирует итоги войны. Все для того, чтобы угодить партнерам.
«Странам-сателлитам, конечно, хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и чтобы выслужиться, они так усердствуют, что не замечают, что их поведение — надругательство над историей, человечеством и моралью. Да и тем государствам, которые им покровительствуют, такое поведение с их стороны не нужно», — подчеркнул председатель Государственной думы. Кстати, о том, как выбирали гостей замглавы польского МИД также рассказал.
Основа, как объяснил Шинковский, «современный критерий». То есть, по сути своей, выгода. Приглашения получили страны Евросоюза, союзники Польши по НАТО, а также представители «Восточного партнерства». В Варшаву съехались 250 гостей из 40 стран. В Кремле такой поступок также осудили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, роль нашей страны «в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить». И все что сейчас делает Польша — пытается переписать историю.
Авиаудар по Идлибу
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб продержался не долго. Нарушили его вовсе не террористы, а американские военные. США нанесли авиаудар по территории республики. Без предварительного предупреждения, без согласования. Как отметили в Пентагоне, целью их атаки были террористы. И даже насчитали около 40 уничтоженных исламистов, но среди жертв множество мирных жителей. Как отмечает сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, американцы даже не думали уничтожить боевиков. Их задача была совсем иной. За день до этого из Идлиба вышло значительное число беженцев. Среди них могли оказаться и главари бандформирований. Их вывели, а других боевиков западные спецслужбы показательно превратили в пыль. И можно смело заявлять о гибели лидеров группировок. Но это лишь предположение. Что Штаты устроили очередной пиар-удар — этот факт даже и не обсуждается.
«Соединенные Штаты пытаются вновь заявить о себе, как о якобы ведущей мировой силе, борющейся с международным терроризмом. Ранее мы также неоднократно слышали громкие заявления американского президента Дональда Трампа о том, будто бы именно США победили «Исламское государство» (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке», — подчеркнул Борис Долгов.
Торговая война Китая и США
Торговая война. Продолжение. США и Китай ввели дополнительные взаимные пошлины. Вашингтон поднял их до 15% на сумму 125 млрд долларов. Теперь дороже будет стоить ввоз беспроводных наушников, колонок, обуви и других товаров, произведенных в республике. Китай же повысил сборы до 10%. Пошлинами облагается американский импорт на 75 млрд долларов. Это, в том числе, нефть. Напомним, две страны начали торговую войну больше года назад. Тогда США и Китай ввели взаимные таможенные пошлины. Множественные переговоры никак не могут примирить Вашингтон и Пекин. И даже обнадеживающий разговор лидеров двух государств на саммите G20 в итоге ни к чему не привел. Страны вновь обменялись угрозами. Кстати, следующий виток торговой войны вовсе не за горами. Очередное повышение пошлин запланировано на 15 декабря. Китай намерен ввести дополнительные 25% сборы на американские автомобили и запчасти. А Штаты пошлины на 175 млрд долларов. Таким образом, ограничения могут коснуться всего китайского импорта в Америку. И, в конечном счете, в этой войне пострадают покупатели. Специалисты США даже подсчитали, что так расходная часть бюджета американской семьи может увеличиться на 800 долларов в год.