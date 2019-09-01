Варшава, 1 сентября. Польский президент Анджей Дуда заявил о намерении «выставить счет» Германии за ущерб, который был нанесен Польше в годы Второй мировой войны.

Польша пообещала «выставить счет» Германии за ущерб от Второй мировой войны. Дуда напомнил, что в годы Второй мировой войны шесть миллионов польских граждан были убиты, а города превратились в руины. Как пишет издание Bild, политик уточнил, что немцами была полностью разрушена столица государства — Варшава.

«Большинство убитых были невинными гражданскими лицами», — указал польский лидер.

Дуда подчеркнул, что получение репараций от Германии является для Польши «вопросом ответственности и морали».

При этом Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию. Ежегодно в Польше проводят мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября. Жители и гости страны собираются на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04.48. В это время самолеты немцев начали бомбить Польшу. В этом году были приглашены представители государств НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссия, как член этой инициативы.

Ранее польский генерал Польши Януш Носек назвал поражением отсутствие контактов между Польшей и Россией. Носек выступил на конференции, организованной фондом Stratpoints, где раскритиковал нынешнюю ситуацию во взаимоотношениях Польши и России. Генерал напомнил, что Россия была и останется соседом Польши.

Бывший президент Польской республики Бронислав Комаровский, выступавший на той же конференции, заверил присутствующих, что Польше следует интегрироваться в западный мир «во всех направлениях» — политическом, экономическим и военном. В обратном случае, пригрозил Комаровский, Польша неминуемо станет «московской».

Бывший министр обороны страны Томаш Семоняк напомнил, что из всех стран именно Польша в начале 2010-х годов первой предупредила мир о «российской» угрозе, что совпало с завершением операции Североатлантического альянса в Афганистане и актуализацией вопроса о дальнейшем предназначении НАТО.

Катажина Пелчиньская-Наленч, некогда бывшая польским послом в Москве, пояснила, что Россия не рассматривает страны-члены НАТО в качестве суверенных игроков на мировой политической арене, а расценивает их лишь как адептов американской империи. Исходя из этого дипломат предложила властям Польши в отношениях с Россией попытаться мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы «сформулировать адекватный ответ».

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Евросоюз проще ликвидировать и создать заново, чем развивать в существующем виде.