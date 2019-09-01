Косачев обвинил Польшу в переписывании истории войны

Москва, 1 сентября. Член Совета Федерации Константин Косачев обвинил Польшу в двойных стандартах и переписывании истории. Так он прокомментировал решение Варшавы пригласить Украину на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, и не пригласить Россию.

«Иногда двойные стандарты выглядят не просто неприлично, а откровенно мерзко… Нынешний президент Украины, ни звуком, ни жестом не дистанцировавшийся в этом вопросе (речь о Волынской резне — прим. ФАН) от Ющенко-Порошенко, в Варшаве сегодня почетный гость», — пишет Косачев в Facebook.

Сенатор отметил, что в попытках переписать историю польские власти предают свой же народ, который погибал от рук украинских националистов в годы войны, и которого спасли солдаты Красной армии, освободившие Польшу от немецких захватчиков.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказ приглашать российского представителя на памятные мероприятия означает смену политического вектора. По его словам, десять лет назад в Варшаву приглашали президента РФ Владимира Путина, а сегодня — президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал 360. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Польша сама загнала себя в крайне глупое положение.

Отметим, что в Польше каждый год 1 сентября проходят памятные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине нападения нацистской Германии. Власти страны также регулярно предпринимают попытки потребовать от ФРГ возмещения за ущерб, который нанес Польше Гитлер, однако Берлин неизменно отвечает, что уже выплатил Варшаве все репарации, и данный вопрос давно закрыт.