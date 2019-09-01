Девять человек погибли при крушении самолета на Филиппинах

Пансол, 1 сентября. Девять человек погибли в результате крушения самолета в курортной зоне города Пансол на Филиппинах. Кроме того, при ЧП пострадали три здания.

Как сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на информацию местной полиции, все жертвы крушения были пассажирами самолета. Кроме того, еще два человека пострадали от обломков воздушного судна. Они были госпитализированы. На месте ЧП работают сотрудники комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту Нарита в Токио. По информации СМИ, причиной экстренного снижения стала трещина, которая образовалась в лобовом стекле воздушного судна.