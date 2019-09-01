Россиянин Поветкин вызвал на бой британца Тайсона Фьюри

Москва, 1 сентября. Российский боксер Александр Поветкин вызвал на бой британского тяжеловеса Тайсона Фьюри. Заявление он сделал в Instagram.

Россиянин одержал победу над Хьюи Фьюри. После поединка чемпион заявил, что готов выйти на ринг против его двоюродного брата — Тайсона Фьюри.

Британец является одним из самых серьезных соперников.

«Я бы хотел провести бой с Тайсоном Фьюри. Есть возможность с ним встретиться теперь в следующем бою, надеюсь, бой получится», — заявил Поветкин, его слова передает «360».

По словам россиянина, бой против Хьюи он хотел бы провести по-другому. Но все равно его выступление было нормальным, учитывая перерыв между поединками.

Ранее Поветкин вышел против британца Энтони Джошуа в сентябре 2018 года. Бой закончился поражением россиянина. У Тайсона Фьюри из 29 боев — 28 побед и одна ничья.

Напомним, что после победы над Фьюри Поветкин стал интернациональным чемпионом по версии WBA. Трое рефери признали победу россиянина над британцем безоговорочной.