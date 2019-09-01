Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз

Москва, 1 сентября. Певица Валерия и ее муж и продюсер Иосиф Пригожин приняли извинения исполнительницы Наргиз Закировой, которые она принесла за свою «бестактную оговорку». Видео с извинением певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

В ответ на извинения Закировой Валерия рассказала, что на свой счет оскорбительные слова не приняла и добавила, что промахи бывают у всех.

«Вообще никаких проблем не вижу. Не приняла на свой счет слова, потому что с Вашей стороны было бы, как минимум, странно в свой клип приглашать героиню — «телочку». Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать, уверена, Ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку», — написала Валерия в комментариях к посту Закировой.

Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку. И добавил, что был уверен в том, что намеренно оскорбить Валерию исполнительница не хотела.

«Да вы знаете, ну бывают у всех оговорки какие-то. Она сама, наверное, поняла неосторожность или склейки, или фразы какой-то. Я бы еще мог бы понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла. Я только признателен ей в этом», — объяснил Пригожин.

Напомним, ранее Закирова публично извинилась перед Валерией и Пригожиным за то, что в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» противопоставила себя «мирным» исполнителям и «телочкам в туфлях», упомянув в том числе имя певицы, и добавила, что интервью журналистке Ирине Шихман «было очень эмоциональным».

В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с узбекской исполнительницей о сотрудничестве с лейблом. По словам Закировой, этот шаг был неожиданным и сорвал ее концертный тур, который был намечен на конец лета.