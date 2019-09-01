Украинцы подали Зеленскому петицию с просьбой снизить цены на бензин

Киев, 1 сентября. Петиция о необходимости снизить цены на бензин появилась на сайте президента Украины. В обращении украинцы просят Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о снижении стоимости бензина марок Аи-92 и Аи-95.

Петиция была зарегистрирована 30 августа.

«Уменьшить стоимость бензина до 20 гривен (около 0,8 доллара. — Прим. ред.) за литр основных марок А-92 и А-95», — говорится в тексте обращения.

Чтобы Владимир Зеленский его рассмотрел, петиция в течение 90 дней должна набрать не менее 25 тысяч подписей.

Как передает ТАСС, сейчас цены на эти нефтепродукты на Украине могут достигать 30–31 гривны за литр — это более 1,2 доллара.

Ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Украина не собирается вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо. При этом с 1 августа в стране действуют специальные пошлины на импорт товаров из РФ, в том числе на дизельное топливо. Исключением стали товары чувствительного импорта, в число которых вошли уголь, каменноугольный кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Весной в Антимонопольном комитете Украины заявляли, что из России и Белоруссии в страну поступает около 80% общего объема поставляемых нефтепродуктов.