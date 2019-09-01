Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эрнст назвал условие возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

374
0 Оставить комментарий

Эрнст назвал условие возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

Москва, 1 сентября. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил возвращения Александра Друзя  в игру «Что? Где? Когда?».

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока», — пояснил он ТАСС.

Напомним, что в феврале главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь, который участвовал в шоу, якобы пытался подкупить его, предлагая поделиться выигрышем в случае предоставления правильных ответов. После этого Бер обратился с обращением в Комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Сам же Друзь заявил, что это Бер предложил ему дать правильные ответы в обмен на выигрыш.

В итоге Первый канал решил отстранить Друзя от участия в ЧГК и «Кто хочет стать миллионером», но сохранил за ним пост вице-президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В мае интеллектуал принес извинения за сложившуюся ситуацию.

В феврале журналисты попытались взять у Друзя комментарий, однако тот отказался разговаривать с прессой, сославшись на недомогание. Напомним, что Александр Друзь является магистром ЧГК, обладателем приза «Бриллиантовая сова» и приза «Хрустальная сова».

infox - new
Источник:
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров