Донбасс, 1 сентября. Украинские войска полностью наплевали на перемирие и буквально выжигают ДНР. Военные Киева размещают технику во дворах мирных жителей. Командование ВСУ «отмазывает» своих силовиков и задействует «информационный спецназ». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киев отменил перемирие

Война снова возвращается в Донецкую Народную Республику, заставляя ее жителей вспоминать те периоды, когда не было перемирия, и никто еще не знал даже о первых минских соглашениях. Но сейчас перемирие есть, и называется оно «бессрочным». И несмотря на это обстоятельство, украинские войска просто выжигают юг ДНР вместе с домами мирных жителей и инфраструктурой, применяя крупнокалиберные артиллерийские системы и другие виды тяжелых вооружений.

Более полутысячи артиллерийских снарядов, мин различного калибра и гранат выпущено вооруженными формированиями Украины по 11 городам и поселкам ДНР за минувшие 24 часа. Режим «перемирия» нарушен украинской стороной 37 раз. В Горловке (поселок Зайцево) и в Коминтерново на юге республики украинские снаряды повредили 16 домов, 12 из которых сгорели полностью, остальные вряд ли будут ремонтироваться хозяевами – при таких повреждениях проще снести развалины и выстроить заново. Повреждены также линии электропередач, в результате чего в Горловском районе более пяти тысяч человек остались без света.

Усиливаются также обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики. Поселки Логвиново, Нижнее Лозовое, Калиновка уже второй день подряд под огнем тяжелых минометов и гранатометов. Пока о разрушениях и жертвах данных нет.

Украинские военные укрепляются по всей линии фронта

Анализируя данные разведки военных ДНР и ЛНР, можно сказать, что вооруженные формирования Украины готовятся воевать в долгую, а мнение нового украинского президента вряд ли кого-то интересует из военного командования. Пока в одном месте (Станица Луганская) проводится показательное разминирование местности, чтобы якобы «улучшить гуманитарную ситуацию», в десяти других местах происходит процесс минирования, подготовки позиций и расстановки техники.

Так, прибывшие недавно по ротации подразделения 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ минируют районы между городом Счастье и Луганском. А боевики 72-й механизированной бригады активно готовят позиции в поселке Катериновка. При этом техника и вооружения размещаются прямо возле жилых домов, а новые траншеи роются между наблюдательными позициями и домами местного населения, которые украинские «освободители» просто отобрали у мирных жителей.

Аналогичная ситуация и в Попасной, где боевые машины пехоты вырастают на огородах местных жителей вместо очередного урожая картофеля. Разведка дончан сообщает об аналогичных мероприятиях, проводимых украинскими силовиками в зоне ответственности подразделений Народной милиции ДНР.

ВСУ задействовали «боевых троллей» для дискредитации ЛНР

Когда ты постоянно нарушаешь достигнутые договоренности, нужно, чтобы тебя кто-то постоянно «отмазывал». Именно такую тактику использует украинское командование, задействовав группы информационно-психологических операций (ИПсО).

На данный момент с целью дискредитации народных республик в зоне конфликта работают «дочки офицеров» из 74-го центра ИПсО, сообщает разведка ЛНР. Перед троллями в погонах стоит задача подготовки фейковых материалов о якобы обстрелах со стороны народных армий. Командует подразделением начальник группы консолидирующей пропаганды отдела наблюдения и специальных действий майор ВСУ Кавинец, сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.