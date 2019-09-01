Тель-Авив, 1 сентября. Противотанковая ракета была выпущена с территории Ливана в направлении приграничного израильского селения Авивим. Об этом рассказали в армейской пресс-службе.

Израиль сообщил о выпущенной Ливаном ракете по приграничному селению. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Как уточняет государственная радиостанция Kan, противотанковая ракета была выпущена из Ливана в направлении Авивим. Израильские военнослужащие распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии до четырех километров от границы.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС имитировали налеты на южные районы Ливана во время ракетных ударов по Сирии. По данным СМИ, израильские истребители появились в небе над городом Захрани, где совершали полеты на малой высоте, а также сымитировали атаку на южные районы Ливана.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска. Как рассказали на государственном телевидении Сирии, большинство ракет было сбито системами ПВО, лишь одна из них попала в склад в районе столичного аэропорта.

По данным телеканала «Аль-Хадас», ВВС Израиля атаковали иранские военные склады, находящиеся в ведении шиитской милиции, воюющей на стороне правительственной армии САР.

Предыдущий удар израильской авиации по территории Сирии был нанесен в конце декабря. Тогда боевые самолеты Израиля поставили под угрозу жизни сотен пассажиров, находившихся на борту гражданских самолетов, которые заходили на посадку в аэропортах Бейрута и Дамаска.