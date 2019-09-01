Новый премьер Украины прокатился на самокате по кабмину

Киев, 1 сентября. Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, где разместил соответствующий видеоролик.

Новый премьер-министр Украины по случаю Дня знаний решил провести школьникам небольшую экскурсию по кабмину, передает 112.UA. Гончарук рассказал, что в здании, где располагается высший орган украинской исполнительной власти, находится много кабинетов, в которых работают тысячи людей.

Премьер также отметил, что коридоры в здании настолько длинные, что по ним можно передвигаться на самокате. Высказывание о самокате Гончарук решил подтвердить действием и лично прокатился по зданию.

«На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом», — рассказал премьер в опубликованном видео.

Гончарук отметил, что первое сентября — это всегда старт, и подчеркнул, что его первое сентября «совпало с первой неделей премьерской жизни».

Кроме того, глава правительства добавил, что среди сегодняшних школьников есть будущий премьер-министр, и призвал детей хорошо учиться. По словам премьера, к тому моменту, когда один из ребят в будущем станет премьер-министром страны, «Украина уже будет сильным, продвинутым государством, с которым будут считаться в мире».

Напомним, пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук занял всего несколько дней назад. Депутаты Верховной рады утвердили его кандидатуру на пост премьера страны 29 августа.