Экс-президенту предъявлено обвинения в коррупции и незаконном хранении валюты

Хартум, 1 сентября. Суд Судана предъявил обвинения бывшему президенту страны Омару аль-Баширу, который подозревается в коррупции и незаконном хранении иностранной валюты. Если вина политика будет доказана, ему грозит 10 лет лишения свободы.

Судья Аль-Садик Абдельрахман заявил, что в доме Аль-Башира следователи нашли 6,9 млн евро, 351,7 тыс. долларов, а также 5,7 млн суданских фунтов. Все эти средства были конфискованы.

Сам обвиняемый заявил в суде, что получил от саудовской королевской семьи 25 млн долларов, однако использовал полученные деньги для благотворительности.

«Руководителю моего офиса позвонили из офиса наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и сказали, что у них есть «посылка», которую они отправили частным самолетом. Нам сказали, что принц не хотел, чтобы его имя звучало публично», — рассказал Аль-Башир.

Часть саудовских денег была положена на счет суданского банка, часть — передана министерству финансов.

Бывший президент подозревается в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении валюты. Кроме того, Аль-Башира обвиняют в финансировании терроризма и гибели протестующих, однако эти претензии будут рассматриваться в рамках отдельного процесса.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.