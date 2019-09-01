Кто обеспечивает топливом ЛНР в условиях военного времени

В Луганской Народной Республике отмечается «День работников нефтяной и газовой промышленности». И для жителей ЛНР это особый праздник, ведь значение топлива в условиях военного времени трудно переоценить.

Обеспечить республику качественным топливом — вот основная задача государственного предприятия «Луганскнефтепродукт». Каждое рабочее утро здесь начинается с производственного совещания. Именно на нем руководство решает, откуда привезти, где хранить, как доставить необходимое населению и предприятиям количество нефтепродуктов.

«Еще год назад работали над тем, чтобы обеспечить республику необходимым количеством топлива. Сейчас основной вопрос на повестке дня — качество топлива и увеличение объемов продаж», — рассказывает и.о. генерального директора ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» Александр Изосимов.

Еженедельно директор предприятия лично выезжает на инспекцию всех автозаправочных станций в республике. В ЛНР действительно заботятся о клиентах: помимо милых улыбок водителей встречает вода, еда и все необходимое в пути.

Но прежде, чем попасть в бензобак автомобиля, топливу нужно проделать сложный путь. И начинается он с нефтеперерабатывающего завода, который отгружает топливо в железнодорожные цистерны, доставляющие его до нефтебазы. Весь путь состав сопровождают представители службы безопасности.

«После того, как цистерны с топливом приходят, их разгружают в резервуары нефтебазы. Только после того, как топливо пройдет анализ по качеству, с данного объекта будет произведена поставка в сеть государственных заправок предприятия», — говорит инспектор службы безопасности ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» Александр Ткачев.

Контроль качества обязателен: при приеме партии на нефтебазе проверяется целостность пломб, количество нефтепродукта и соответствие сопроводительных документов. Отбираются пробы на ключевые показатели. И только после всех этих испытаний топливо сливают в резервуары для хранения.

Но основное внимание на подобных предприятиях уделяется безопасности. Соблюдение требований экологии и пожарных стандартов важно на любом этапе пути топлива к потребителю.

«Самое высокое внимание — противопожарное, к электричеству, к энергетике. Работники каждый день проходят инструктаж по охране труда, пожарной безопасности», — продолжает Изосимов.

Однако, одной из самых важных задач является сохранение бесперебойных поставок топлива. От работы «Луганскнефтепродукта» сегодня напрямую зависит, смогут ли выехать на вызов спасатели, обеспечат ли порядок коммунальщики и окажутся ли там, где их ждут, медики.

«С февраля 2019 года «Луганскнефтепродукт» является единственным поставщиком топлива для бюджетных организаций, мы в том числе обеспечиваем качественным бензином наших медиков. В связи с тем, что в республику активно возвращаются люди, количество потребляемого топлива растет, и если в 2018 году было 4 АЗС «Луганскнефтепродукт», то на данный момент их 26, и на этом мы останавливаться не будем», — заключил Изосимов.

Работа над улучшением деятельности предприятия не останавливается ни на минуту. А значит, продолжают работу заводы, фабрики, шахты... и жизнь в республике продолжается.