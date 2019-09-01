Сирия, 1 сентября. Удары американской авиации в Идлибе привели к гибели 26 мирных жителей. Один из полевых командиров ССА** был убит вместе с женой в Джараблусе в Алеппо. США переправили военную технику из Ирака в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют территорию вокруг города Аль-Ашари в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в провинции Ракка.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишилась одного из высокопоставленных полевых командиров в результате нападения неизвестных на северо-востоке Алеппо.

Курды: обвиняются в установке СВУ в населенном пункте Аль-Маликия в северной части Алеппо.

Соединенные Штаты: переправили военную технику курдам в Хасаку из Ирака.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы подозреваются в новой вылазке в северной части Алеппо. Согласно данным Twitter-канала (Step_Agency), один из боевиков «Сирийской сводной армии» (ССА) был убит, еще несколько исламистов получили ранения в результате взрыва мины в населенном пункте Аль-Маликия, расположенном западнее Азаза. Кроме того, нападение неизвестных произошло в городе Джараблус, который находится недалеко от границы с Турцией. Как передает интернет-портал Masar Press Agency, один из высокопоставленных полевых командиров ССА Ахмад Аль-Мухаммед был убит вместе со своей женой. В проведении атаки обвиняются члены группировки «Силы освобождения Африна», которая взяла на себя ответственность за уничтожение шести протурецких джихадистов несколькими часами ранее. Как известно, курды ведут подпольную деятельность в оккупированных протурецкими бандгруппами районах в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные подразделения продолжают обследовать территории на западном берегу реки Евфрат с целью выявления и ликвидации подпольных групп «Исламского государства», члены которых могут скрываться в районах пустыни Бадия Аш-Шам. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) передает, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) проводят обыски в окрестностях города Аль-Ашари юго-восточнее Меядина на основании полученных разведданных. О результатах спецоперации пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Информационный портал Baladi-News опубликовал данные о последствиях бомбардировки ВВС Соединенных Штатов в Идлибе. По предварительным сведениям, удары американской авиации привели к гибели 26 гражданских лиц и ранению еще 27 человек, по большей части детей. Отмечается, что помимо здания, в котором проходила встреча высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции, воздушному налету подвергся институт изучения Корана в районе ферм Брума к западу от города Кефрайя. Напомним, ранее Центральное командование США признало факт проведения атаки, заявив о том, что ее целью являлся пункт сбора главарей исламистов. Как отмечалось, Вашингтон не счел нужным уведомить об этом Россию и Турцию.

Провинция Ракка

Произошел новый взрыв в контролируемых курдами районах на востоке от Ракки. Согласно сведениям интернет-портала Baladi-News, сработала бомба, заложенная в фургоне «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в населенном пункте Аль-Карама, в результате чего погибли два курдских бойца. Еще один член SDF получил ранения. Отмечается, что автомобили использовались для транспортировки раненых в административный центр провинции. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек». Однако медиапорталы, связанные с ИГИЛ1, пока не заявляли о причастности террористов к случившемуся.

Провинция Хасака

Появилась информация о назначении колонны американской военной техники, прибывшей в Ирак в первой половине дня. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (metesohtaoglu), конвой США был переправлен на территорию сирийской Хасаки через пограничный переход «Семалка». Несколькими днями ранее также сообщалось о том, что Соединенные Штаты модернизировали военную базу у города Ад-Дарбасия на севере провинции, что ставит под вопрос исполнение американо-турецких договоренностей о формировании «зоны безопасности» на сирийско-турецкой границе. Анкара, в свою очередь, намерена вернуться к «собственному плану» военной операции на севере САР, в случае если Вашингтон продолжит оттягивать решение курдского вопроса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выпускной церемонии Национального университета обороны в Стамбуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.