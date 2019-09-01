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МИД Ирана рассказал о жестких мерах по третьему этапу сокращения ядерных обязательств

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МИД Ирана рассказал о жестких мерах по третьему этапу сокращения ядерных обязательств

Тегеран, 1 сентября. Иран подготовил жесткие меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави.

Мусави подчеркнул, что третий этап по сокращению ядерных обязательств разработан и готов.

«Он жестче, чем первый и второй шаг», — уточнил дипломат в интервью телерадиокомпании IRIB.

По его словам, если европейские стороны ядерной сделки не вернутся к выполнению соглашения по иранской ядерной программе, то Тегеран перейдет к третьему шагу, который ожидается в четверг.

В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной программы, через год такой же шаг последовал от Ирана, напомнил телеканал «360». Летом Тегеран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке. Иранские власти объяснили, что страны — члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение двух месяцев выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов республики.

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Источник: IRIB
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