Эрдоган дал американцам несколько недель на то, чтобы убраться с севера Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приступит к выполнению собственного плана «по обеспечению безопасности» за Евфратом на севере Сирии, если в ближайшие недели так и не удастся окончательно договориться с Вашингтоном о передаче контроля над данными районами турецким военным. Действительно ли терпению турок уже скоро может настать конец? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«У нас почти не осталось времени и терпения. Пусть никто не пытается нас обмануть, используя как предлог «Исламское государство»1 (запрещено в РФ). То, что террористическая организация [Рабочая партия Курдистана], которую мы практически уничтожили, укрылась за спиной нашего союзника, ставит перед нами другую проблему», — подчеркнул турецкий лидер во время выступления на выпускной церемонии в военном университете Стамбула.

При этом он добавил, что Анкара не собирается выходить из состава НАТО или разрывать партнерские отношения со своими союзниками по данному альянсу.

Ранее Турция и США заключили соглашение о формировании специального координационного центра для ведения совместных операций и создания «зоны безопасности» в северной части Сирии на восточном берегу Евфрата. Правительство арабской республики высказалось против данных договоренностей, поскольку они посягают на территориальную целостность и независимость САР и противоречат международному законодательству.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил в комментарии для ФАН, что новые высказывания Эрдогана являются продолжением нынешней линии политики Турции в отношении США. Анкара по-прежнему пытается оказать давление на Штаты, но, похоже, что турки теперь уже действительно готовы на решительные шаги.

«Турецкая сторона по-прежнему несколько в замешательстве: с одной стороны у нее есть обязательства перед Вашингтоном как перед своим союзником по НАТО, с другой — этот самый стратегический партнер активно поддерживает курдских сепаратистов, главных противников Анкары. Американцы фактически создали с курдами эксклюзивный союз, направленный на захват, удержание и отчуждение от Сирии части ее территории. Они пытаются развернуть там новое квазигосударство, которое стало бы базой для всех действий США на Ближнем Востоке. В частности, еще и потому, что в этих районах Заевфратья находятся большие залежи природных ресурсов, прежде всего — нефть», — пояснил эксперт.

Однако реализации этих грез Соединенных Штатов и их союзников препятствует целый ряд факторов, и Турция — ключевой из них. В прошлом году их попытки решить вопрос со стратегическим городом Манбидж на западном побережье Евфрата так и не увенчались успехом из-за откровенного саботажа американцев.

«Кстати, на этих территориях проживает смешанное население, но в основном арабское. Из-за этого конфликты в регионе еще больше обостряются. С этим США и курды кое-как справляются по своему, и потому все-таки главная проблема для них пока — это Турция. Там интересы Анкары и Вашингтона полностью расходятся. Переговоры не дают никаких результатов. Причина в том, что Вашингтон ведет совершенно наглую и двуличную политику: он говорит о необходимости добить ИГ1, но на деле создает там псевдовластные структуры, на деле же лишь больше нагнетая и без того напряженную ситуацию. Соответственно, данная деятельность идет во вред как Сирии, так и сопредельным государствам», — указал собеседник ФАН.

С большой долей вероятности превращение Заевфратья в условный Курдистан спровоцирует новую войну в Сирии и во всем ближневосточном регионе в целом, однако Штаты не боятся играть в эту опасную игру ради собственной выгоды.

«Это фактически проект нового псевдогосударственного образования, которое не контролировалось бы правительством САР. Конечно, для Анкары наличие такого анклава под боком — это очень серьезная проблема, которая актуализирует волнения, связанные с развитием курдского сепаратизма в самой Турции. Поэтому в ее интересах убедить США отказаться от поддержки сирийских курдов. Напомню, турки уже больше года заявляют о своих намерениях войти в эти приграничные районы Сирии», — закончил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.