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Жители двух столиц поделились воспоминаниями о Дне знаний. ФАН-ТВ

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В преддверии Дня знаний, который в этом году большинство школ встречает второго сентября, родители и школьники совершают последние приготовления к новому учебному году. Жители двух столиц поделились своими воспоминаниями о дне первоклассника. Кто-то ждал его с волнением, кто-то с нетерпением, но сошлись в одном — он однозначно, был незабываемый.

«Я очень хорошо помню, как я пришла в первый класс, у меня была очень длинная форма, и я была самая маленькая девочка в классе. Очень переживала. А когда мы заканчивали школу, я уже была не самая маленькая девочка», — вспоминает Наталья Крылова.

Дети же больше всего хотят познакомиться с новыми друзьями, и убеждают, что учиться им тоже хочется.

Жители двух столиц поделились воспоминаниями о Дне знаний. ФАН-ТВ

«У нас школа очень хорошая, и я жду новых знаний, новых знакомств и новых друзей», — делится ожиданиями Кирилл Горшков.

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