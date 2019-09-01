Жители двух столиц поделились воспоминаниями о Дне знаний. ФАН-ТВ

В преддверии Дня знаний, который в этом году большинство школ встречает второго сентября, родители и школьники совершают последние приготовления к новому учебному году. Жители двух столиц поделились своими воспоминаниями о дне первоклассника. Кто-то ждал его с волнением, кто-то с нетерпением, но сошлись в одном — он однозначно, был незабываемый.

«Я очень хорошо помню, как я пришла в первый класс, у меня была очень длинная форма, и я была самая маленькая девочка в классе. Очень переживала. А когда мы заканчивали школу, я уже была не самая маленькая девочка», — вспоминает Наталья Крылова.

Дети же больше всего хотят познакомиться с новыми друзьями, и убеждают, что учиться им тоже хочется.