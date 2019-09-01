Школа в Беслане может стать федеральным памятником

Москва, 1 сентября. Печально известная школа в Беслане может стать памятником федерального значения. Об этом в воскресенье заявила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.

«В настоящее время готовятся документы для придания статуса федерального памятника школе и объектам на ее территории. Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства», — отметила она, выступая на круглом столе.

Как сообщает телеканал 360, в 2016 году бесланская школа № 1 уже получала статус памятника, однако лишь республиканского уровня.

Напомним, что теракт в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и заминировала школу, когда там проводились праздничные мероприятия в честь Дня знаний. В течение трех дней террористы удерживали детей, их родителей и педагогов в нечеловеческих условиях, отказывая заложникам даже в удовлетворении минимальных естественных потребностях.

На третий день в школьном спортзале прогремели взрывы, которые привели к пожару и частичному обрушению здания. Спецназ пошел на штурм и вступил в бой с джихадистами. В ходе перестрелки были убиты все террористы, кроме одного — Нурпаши Кулаева. Позже он был осужден и приговорен к пожизненному заключению.

В результате теракта в Беслане погибли 333 человека, включая 186 детей. Ответственность за атаку взял на себя лидер чеченских боевиков-сепаратистов Шамиль Басаев. После этих трагических событий в российских школах были повышены меры безопасности, а также был создан Национальный антитеррористический комитет.