Сербия осудила Польшу за отказ приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

Белград, 1 сентября. Министр обороны Сербии Александр Вулин осудил решение Польши проводить торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны без России.

В своем заявлении он предположил, каким в будущем может быть альтернативный сценарий проведения мероприятий, если Польша не приглашает на них Сербию и Россию.

«Если с Сербией и Россией не отметят начало Второй мировой войны, тогда должны будут отмечать с теми, кто ее вызвал», — заявил Вулин.

«Если думают, что Польше место с силами, которые вызвали Вторую мировую, совершили самые страшные преступления в истории человечества, можем лишь сказать, что они сами выбрали свою сторону, а Сербия никогда не была на неправильной стороне», — подчеркнул сербский минобороны.

В воскресенье в центре Варшавы начались торжественные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польская сторона в этом году российскую делегацию на них не пригласила, отдав предпочтение нынешним союзникам по НАТО и ЕС (включая Германию), а также странам Восточного партнерства.

Наряду с Россией приглашение в Варшаву не получила Сербия.

Ранее сегодня отказ Польши приглашать Россию на мероприятия прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.