Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Сербия осудила Польшу за отказ приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

673
0 Оставить комментарий

Сербия осудила Польшу за отказ приглашать Россию на годовщину Второй мировой войныБелград, 1 сентября. Министр обороны Сербии Александр Вулин осудил решение Польши проводить торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны без России.

В своем заявлении он предположил, каким в будущем может быть альтернативный сценарий проведения мероприятий, если Польша не приглашает на них Сербию и Россию.

«Если с Сербией и Россией не отметят начало Второй мировой войны, тогда должны будут отмечать с теми, кто ее вызвал», — заявил Вулин.

«Если думают, что Польше место с силами, которые вызвали Вторую мировую, совершили самые страшные преступления в истории человечества, можем лишь сказать, что они сами выбрали свою сторону, а Сербия никогда не была на неправильной стороне», — подчеркнул сербский минобороны.

В воскресенье в центре Варшавы начались торжественные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польская сторона в этом году российскую делегацию на них не пригласила, отдав предпочтение нынешним союзникам по НАТО и ЕС (включая Германию), а также странам Восточного партнерства.

Наряду с Россией приглашение в Варшаву не получила Сербия.

Ранее сегодня отказ Польши приглашать Россию на мероприятия прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров