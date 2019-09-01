Следовавший в Ванкувер самолет экстренно сел в Японии

Токио, 1 сентября. Самолет авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в аэропорту Нарита в Токио, сообщило агентство Kyodo.

По информации министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, лайнер летел из Шанхая в Ванкувер, однако по пути в Канаду на лобовом стекле образовалась трещина.

Экипаж корабля принял решение совершить экстренную посадку в Японии. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На борту самолета находились 299 человек. Будет ли пассажирам предоставлен другой самолет для перелета, не уточняется.