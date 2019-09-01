Навальнисты завезли на митинг фальшивых полицейских, чтобы устроить провокацию

Москва, 1 сентября. Так называемая «оппозиция» свозила в центр Москвы ряженых «полицейских», чтобы устроить провокацию на незаконном митинге 31 августа. Один из подставных «силовиков» попал на видео.

Житель столицы случайно снял на видеорегистратор компанию молодых людей в гражданской одежде. Один из них надел на себя комплект униформы сотрудника ОМОН. Видеозапись появилась в распоряжении Telegram-канала «Шавки Красовского».

Как пишет «Экспресс газета», это видео может являться доказательством подготовки провокации, направленной против сотрудников правоохранительных органов. Дело в том, что настоящие полицейские получают обмундирование в подразделениях и никогда не носят его с собой. Однако приобрести комплект такой униформы, отмечает издание, достаточно просто. Цена вопроса в этом случае — 20–25 тысяч рублей. Это значит, что запечатленный в видео молодой человек является фальшивым силовиком. При этом маловероятно, что его появление в центре Москвы накануне незаконной акции, организованной «оппозиционерами», является случайностью. По мнению авторов статьи, весьма вероятно, что готовилась провокация, направленная на дискредитацию правоохранительных органов и создание их негативного образа. Тем более что такие попытки предпринимались и ранее.

При этом протеже скандального блогера Алексея Навального и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь продолжает призывать подписчиков выходить на незаконные акции в Москве.

Эти сборища проходят в столице уже не впервые: 27 июля и 3 августа они переросли в массовые беспорядки. Несмотря на это, организаторы митингов даже не пытались утихомирить толпу. Особо агрессивные участники незаконной акции были задержаны правоохранителями. В общей сложности сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН задержали около тысячи человек, но большинство из них были вскоре отпущены без составления протокола.

По всей видимости, терпимость правоохранительных органов не нравится так называемой «оппозиции», отмечает издание. Поэтому и была начата кампания по дискредитации силовиков и провоцированию конфликтов между полицейскими и толпой. В том числе для этого специально обученные координаторы заводят участников незаконных акций оскорбительными кричалками в адрес полиции.

Однако для того, чтобы настроить народ против правоохранителей, одних лозунгов мало. И здесь Любови Соболь и ее покровителю Навальному, нужны конфликты. Они прибегают к услугам некоторых сотрудников СМИ и блогеров. Их главной задачей является поиск «удачных» неоднозначных кадров, которые можно было бы двояко интерпретировать. Дело в том, что «оппозиционная» пресса не любит показывать провокаторов, которые пытаются нарушить общественный порядок, но зато активно распространяет кадры «жестких задержаний». При этом СМИ не упоминают, что так называемые «невинные жертвы» бросали в полицейских куски асфальта и бутылки.

Здесь издание напоминает о случае с Дарьей Сосновской, которую оппозиция пыталась превратить чуть ли не в «сакральную жертву». Однако о девушке быстро забыли, когда выяснилась вся подноготная инцидента. По версии «оппозиционеров», Сосновская «просто гуляла», когда ее задержал полицейский, при этом ткнув кулаком в ребра. Позже стало известно, что девушка участвовала в беспорядках, а когда ее задержали — начала оказывать сопротивление и выбила из рук дубинку у одного из сотрудников полиции.

Чтобы минимизировать риски подобного искажения фактов, силовые структуры решили оснащать всех своих сотрудников видеорегистраторами. И, как резюмирует издание, здесь у провокаторов не остается иного выхода, кроме как использовать фальшивых ОМОНовцев, которые будут помогать делать «правильные» репортажи о беспорядках.

Напомним, организацией незаконных акций в Москве являются представители так называемой «оппозиции». В июле столичный избирком отказал в регистрации кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы ряду лиц, среди которых — протеже скандального блогера Алексея Навального. Выдвиженцев не допустили к выборам из-за большой доли недействительных подписей избирателей, которые они подали в МГИК. Например, у Любови Соболь были признаны недействительными 14,67% собранных автографов, среди которых были обнаружены подписи мертвецов, автографы несуществующих жителей Москвы и избирателей с недостоверными паспортными данными.