Наташа Королева спела свой хит из девяностых для подписчиков

Москва, 1 сентября. Известная поп-певица Наташа Королева выложила в Instagram ролик, в котором спела свой хит из девяностых «Желтые тюльпаны».

При этом женщина была одета в футболку с советской звездой, где вместо Ленина изображен портрет самой певицы. В какой-то момент к ней подходит молодой мужчина и дарит ей букет. Сама Королева, которая продвигает бренд «Сила юности», отметила в комментариях, что эти цветы символизируют молодость.

«Эти желтые нежные цветы. Наш символ юности ты мне сегодня их подарил. Лето кончилось нежданно», — пишет она.

Подписчики Королевой похвалили артистку за то, что она по-прежнему молодо выглядит. Особых похвал удостоились ноги певицы.

«В отличной форме! Очень спортивно выглядит Наташа», «А ножки у Королевой супер», «Красавица Наташенька», — пишут комментаторы.

Напомним, что Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) недавно отметили 16-ю годовщину их свадьбы. По этому поводу оба супруга опубликовали взаимное поздравление в Instagram. Наташа опубликовала пост, в котором сообщила, что они с каждым годом любят друг друга все сильнее, а Тарзан выложил романтичную видеонарезку. На кадрах влюбленные обнимаются, целуются и танцуют.

Глушко стал вторым мужем Королевой. Свадьба состоялась 21 августа 2003 года в Петербурге. У звездной пары в феврале 2002 года родился сын Архип Глушко.