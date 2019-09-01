Лавров назвал интересы Турции на северо-востоке Сирии законными

Москва, 1 сентября. Москва признает абсолютно законными интересы безопасности Турции, для обеспечения которых Анкара намерена создать зону под своим контролем на северо-востоке Сирии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Российский дипломат во время передачи рассказал об итогах прошедших во вторник переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лавров, отвечая на вопрос об отношении РФ к планам Турции создать зону безопасности в Сирии, заявил, что «это другая часть» республики.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там свои интересы безопасности. Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности САР», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что договоренности между Москвой и Анкарой касательно поддержания стабильности в районе Идлиба сохраняются. По его словам, лидеры России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят выполнить эти обязательства.

В начале августа Турция и США договорились о создании в Сирии центра совместных операций, напомнил телеканал «360». Центр сформирован для реализации плана по созданию на севере САР буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.