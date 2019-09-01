Николай Дроздов вспомнил, как ходил в школу в годы войны

Москва, 1 сентября. Известный учёный-зоолог, путешественник и популяризатор науки, наиболее известный многим как ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов вспомнил, как ходил в школу 1 сентября в годы войны.

Воспоминаниями о школьных годах телеведущий поделился по случаю Дня знаний.

Школьная пора Дроздова выпала на период Второй мировой войны и первые послевоенные годы. В разговоре с корреспондентом URA.RU он сказал, что День знаний тогда не праздновался, а дорога до школы была сложной — пролегала через речку и лес. Особенно трудно добираться к знаниям было зимой по снегу, поделился телеведущий.

«Эти годы были во время войны и сразу после нее. Там никаких празднеств не было», — вспомнил Дроздов. «Осенью [дорога до школы] еще ничего, а зимой по снегу, да по морозу два километра… Вот это я запомнил. После второй смены идешь, уже луна светит, солнце село, на улице так страшно, тени стоят какие-то… Думаешь, привидения, может», — рассказал телеведущий.

Николай Дроздов является знаменитым зоологом России, активным путешественником и бессменным ведущим передачи «В мире животных», которую ведет с 1977 года.

Не всем известно, но Дроздов принимал участие во многих документальных проектах. Так, например, он озвучил все эпизоды многосерийных документальных фильмов британского телеканала «Би-Би-Си» — «Прогулки с динозаврами» и «Прогулки с чудовищами», а недавно озвучил одного из персонажей в новой серии мультфильма «Простоквашино», которая посвящена новому увлечению кота Матроскина телемагазинами.