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Спасатели попали под обстрел ВСУ во время тушения пожара в ДНР

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Спасатели попали под обстрел ВСУ во время тушения пожара в ДНР

Донецк, 1 сентября. Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел со стороны ВСУ во время тушения пожара в селе Коминтерново, сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне вечером в МЧС ДНР поступило сообщение, что после обстрела горит нежилой дом. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия в составе одного отделения.

«Во время тушения пожара обстрелу подвергся личный состав дежурного караула», — сообщил представитель МЧС ДНР, отметив, что никто из сотрудников ведомсмтва не пострадал.

Спасатели попали под обстрел ВСУ во время тушения пожара в ДНР

Однако пострадал автомобиль спасателей: «Вследствие прямого попадания было повреждено лобовое стекло, а также произошло возгорание салона автоцистерны».

Ранее в воскресенье представитель Народной милиции ДНР сообщил, что украинские силовики утром обстреляли окраины населенных пунктов Горловка и Коминтерново.

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Источник: Пресс-служба МЧС ДНР
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